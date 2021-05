Trübe Aussichten nach einem sonnigen Sonntag

Von wegen morgens um 4 Uhr ist die Welt noch in Ordnung: Ein Leser dieser Zeitung machte am frühen Montag Fotos auf dem Schlossplatz, die eher an eine wilde Partynacht als an einen stillen Abend unterm Sternenhimmel erinnerten.

„Übervolle Mülleimer, herumliegende Wodkaflaschen und blinde Zerstörungswut geben ein Stillleben der besonderen Art ab“, schreibt der Schwetzinger, der sich – wie viele andere – sicher über diesen Anblick geärgert hat. Die übergroße Eistüte, die ein Café mit Eisverkauf zu Werbezwecken aufgestellt hatte, lag abgetreten auf dem Boden. Die Mitarbeiter des Bauhofs beziehungsweise der Stadtreinigung dürften ordentlich zu tun gehabt haben, um den Müll zu entsorgen.

Normalerweise soll die übergroße Eistüte Appetit wecken – sie wurde einfach umgetreten und zerstört. © Leserfoto

Immerhin stapelten sich die meisten Becher auf und um die Abfalleimer – ein schönes Bild gab’s trotzdem nicht ab. Schade, denn nach einem solch herrlich sonnigem Sonntag trübt dieses Bild den Wochenauftakt. kaba