Schwetzingen. Der Turnverein Schwetzingen 1864 ist mehr als ein Verein. Er ist eine regelrechte Institution und hält die Menschen aus der Spargelstadt und dem näheren Umkreis fit und gesund. Aber der TV steht auch für tolle Veranstaltungen, gesellschaftlichen Zusammenhalt und ist ein Ort, an dem die Jugend ein Gefühl für Gemeinschaft vermittelt bekommt und was es heißt, füreinander da zu sein. Eigentlich – denn Corona macht das derzeit sehr schwierig. Am Freitag startete der Übungsbetrieb für Kinder wieder. Trainer und Trainierte freuten sich gleichermaßen, wenn auch durch die Pandemie-Bestimmungen vieles anders ist. Aber für den TV und seine Mitglieder ist die Organisation kein Problem.

AdUnit urban-intext1

Übungsleiter Morten Angstmann – seit elf Jahren im Verein und seit vier Jahren im Vorstand – begrüßt die Kinder der U12-Gruppe persönlich am TV-Sportplatz in der Sternallee. Ausgestattet ist er mit Mundschutz und bewaffnet mit Handdesinfektionsmitteln und Klemmbrett, auf dem er die ausgefüllten Teilnahmezettel sammelt.

Endlich geht’s wieder los

Coronavirus Kinder trainieren beim TV Schwetzingen wieder 17 Bilder Mehr erfahren

Die ersten Kinder kommen angestürmt. Sie können es kaum erwarten, auf den Platz zu gelangen. Doch nach einer freundlichen Begrüßung fragt Angstmann kritisch: „Habt ihr auch alle eure Zettel dabei?“ Die Jungs nicken und strecken meist widerwillig aber routiniert ihre Hände zur Desinfektion vor. Ein paar gezielte Sprüher, dann rennen sie weiter. „Es ist kompliziert geworden“, sagt der Schwetzinger nachdenklich und ergänzt: „Aber das nehmen wir gerne in Kauf, wenn wir dafür endlich wieder Sport machen dürfen.“

Mehr zum Thema TSV 1895 Nelson Zipf und Tarik Lechner sind mit Begeisterung dabei Mehr erfahren Nachgefragt „Ich freue mich auf die Chance“ Mehr erfahren Coronavirus Kinder trainieren beim TV Schwetzingen wieder 17 Bilder Mehr erfahren

Seine Augen lachen dabei. Auch er scheint erleichtert, denn nach dem gefühlt ewig andauernden zweiten großen Lockdown ist seit letzten Mittwoch ein Übungsbetrieb zumindest im Freien wieder möglich, wenn auch unter strengen Hygieneauflagen.

AdUnit urban-intext2

Auf dem riesigen Sportplatz gilt aktuell eine „20 + 2-Regel“. Nur zwei Trainer und zwanzig Sportler dürfen sich gleichzeitig auf dem Gelände befinden. „Im Vorfeld haben wir allen Kindern und Eltern eine drei Seiten umfassende Auflistung aller Dinge, die man beachten muss, zugeschickt. Die Teilnahmezettel sollen wir vier Wochen aufbewahren, dann müssen sie vernichtet werden, wegen des Datenschutzes“, erklärt er uns. Dies sei nötig, damit man über diesen Zeitraum nachvollziehen könne, wer teilgenommen hätte. „Nur, falls es tatsächlich einen Corona-Fall oder Verdacht geben sollte“, ergänzt der 25-Jährige.

Während des Lockdowns sei ja bekanntlich nur ein Online-Sportangebot möglich gewesen, sagt Morten Angstmann. Absolut positiv überrascht sei er von den besonders zahlreichen und raschen Rückmeldungen bei der Ankündigung der Öffnung: „Schon 20 Minuten nachdem ich die E-Mail verschickt hatte, dass es mit der Leichtathletik für Kinder losgeht, lagen uns schon 60 Zusagen vor. Das war Wahnsinn.“ Hallensport sei noch komplett verboten und Kontaktsport auch. „Für die Kids von drei bis 16 liegen uns inzwischen 120 Anmeldungen vor. Bis auf zwei Plätze ist alles ausgebucht. Da sieht man, wie groß der Wunsch ist, dass es weitergeht.“ Doch dann muss er sich verabschieden. Sein Handy klingelt. Er wird erwartet, zum Laufen im Wald „mit den Großen“.

AdUnit urban-intext3

An seine Stelle treten die Trainer Jakob Gieser und Andreas Rude, der eigentlich Einkäufer im Bankwesen ist. „Heute bin ich als Trainer hier“, sagt er. Im Schlepptau hat er Töchterchen Alisa (11), die es kaum erwarten kann, endlich wieder loszulegen.

AdUnit urban-intext4

Jakob Gieser (20) scherzt: „Eigentlich müsste ich jetzt zu Hause sein und eine Hausarbeit für mein Studium machen, aber das hier ist gerade wichtiger.“ Dann wird der Grundschullehrer in spe für einen Moment ernst: „Es ist toll, dass es weitergeht. Aber warten wir mal ab, die Inzidenz-Zahlen gehen gerade leider wieder hoch. Ich hoffe, dass unser Training auch weiterhin möglich sein wird.“

Neun Kinder sammeln sich in einem großzügigen Kreis um ihn, die allesamt erwartungsvoll zu ihm aufsehen. „Ich freue mich, euch alle wieder zu sehen.“ Dann hält er die drei Blätter in die Höhe, auf der die Hygieneregeln stehen. „Habt ihr die alle gelesen?“ Manche nicken. Das ist nicht genug. Er erklärt sie noch mal. Abstand, Kontakt vermeiden. Die Kinder nicken. Dann geht es los mit dem Training. Alle machen begeistert mit, scherzen bei den Aufwärmübungen: „Ich bin ein gemeiner Käfer“, ruft einer, als sie auf dem Rücken liegend Fahrrad fahren und mit dem Armen rudern. Alle lachen. Man merkt regelrecht, wie sie nicht nur das Training, sondern auch die anderen vermisst haben.

Erstmal ein Rad schlagen

Auch in der Gruppe von Andreas Rude sind schon alle sportlich aktiv. Isabel Georg (10) schlägt ein Rad. Die anderen staunen. Eigentlich war die Übung eine andere. „Online-Training habe ich auch mitgemacht. Aber das hier ist viel besser“, sagt sie und grinst. Da stürmen ein Mädchen und zwei Jungs auf den Platz, sie wollen unbedingt mitmachen. In ihren Augen liegt die Angst, nicht mehr zugelassen zu werden. Andreas Rude fragt nach den Zetteln – Fehlanzeige. Aber alles kein Problem. Er hat Blankoformulare dabei. „Ihr habt Glück, mit euch sind es 20 Kinder auf dem Platz. Die maximale Anzahl ist jetzt aber erreicht.“

Danach macht seine Gruppe Weitspringen. Der Trainer hat Zeit für ein paar Worte: „Ich fürchte, die Pause war für viele zu lang. Nach 66 Tagen hat sich der Körper an die Untätigkeit gewöhnt, genau wie bei einer Ernährungsumstellung, was wissenschaftliche Studien belegen.“ Er runzelt die Stirn. „Da müssen wir jetzt Aufbauarbeit leisten“, betont er und stellt einen immer höheren Stapel von Gummiklötzen auf, über den die Jungs und Mädchen springen müssen. Es gelingt allen. Danach geht es ein paar Runden laufen. „Damit der Puls wieder runterkommt. Aber zehn Meter Abstand müssen sie halten, wenn sie hintereinander laufen.“ An die Spitze kommt die Langsamste, die über beide Wangen strahlt. Die anderen müssen sich nach ihr richten.

Die Gruppe von Jakob Gieser macht ein Spiel, bei dem es Punkte gibt. Wer am schnellsten zu einer Markierung läuft und zurück, der bekommt einen Punkt. Die Jungs sind begeistert und rennen wie die Weltmeister. „Die sollen sich mal richtig auspowern heute“, sagt er lachend und scheint damit offene Türen einzurennen. Nach einer Stunde ist das Training vorbei. „Das hat gut geklappt. Die Kids hielten Abstand und haben prima mitgemacht“, lautet sein Resümee. Eigentlich wären es ja mindestens 90 Minuten, aber Corona begrenze auch das.

Andrea Schemel holt ihren Sohn Matteo vom Training ab. „Mama, ich muss wieder Sport machen, wegen meiner Corona-Plauze. Das hat er mir gesagt“, berichtet sie mit viel Humor und fügt hinzu: „Homeschooling und jede Menge Daddeln an der Spielekonsole – das setzt halt an. Aber jetzt geht es ja wieder los. Wir freuen uns beide darüber.“

300 Mitglieder weniger

Morten Angstmann berichtet besorgt: „Eigentlich hatte der TV immer so 2500 bis 2800 Mitglieder. Vor Corona gab es einen leichten, ganz normalen Rückgang. Da sind wir noch sehr gut aufgestellt, im Vergleich zu anderen Vereinen. Während der Corona-Zeit haben wir aber rund 300 Mitglieder verloren. Das geht so langsam in eine existenzbedrohende Richtung“, gibt er zu bedenken. Auch weil es Mindereinnahmen im dreistelligen Bereich bedeutet. Corona-Hilfen vom Land habe es nicht gegeben. „Von der Stadt haben wir eine kleinere Unterstützung erhalten, wofür wir dankbar sind. Aber vom Land kam rein gar nichts. Das ist schlimm. Dabei machen wir schon so viel selbst, haben die Sporthalle komplett in Eigenarbeit saniert.“

Während der beiden Lockdowns hätten sie viele Anfragen erhalten, ob es denn ein „Sonderkündigungsrecht“ gebe. Morten Angstmann ist entsetzt: „Mein Gott, das sind neun Euro pro Monat für Einzelpersonen und sogar nur 18 Euro für komplette Familien mit beiden Elternteilen und mehreren Kindern. Manche sehen den Verein nur noch als Dienstleister an. „Da bekomme ich für meine neun Euro ja gar keine Gegenleistung“, sagten einige. Dabei sei das ja nur ein extrem niedriger Verwaltungsbeitrag. Sehr wünschen würde er sich, dass man die Menschen sieht, die sich für den Verein ehrenamtlich engagieren und viel Zeit und Geld opfern.

Politische Entscheidungen könne er oft nicht nachvollziehen, vor allem, wenn sie für den Verein weitreichende Folgen hätten. „Da geht es uns wie dem Einzelhandel. Warum was wann geschlossen oder erlaubt oder verboten wird, hängt dauernd von etwas anderem ab. Zuerst war es der R-Wert, jetzt die Inzidenz. Es wird doch viel mehr getestet. Dann liegt der Inzidenz-Wert irgendwann bei 100 000 oder?“, fragt er wütend.

Hoffnung und ein Appell

Morten Angstmann freut sich aber auch: „Wir, die wir im TV aktiv sind, lieben unsere Tätigkeit und sind besonders engagiert. Das macht Hoffnung.“ Er fügt hinzu: „Es wäre toll, wenn wieder mehr Menschen zu uns kämen, etwas für ihre Fitness tun und so auch an einer wirklich tollen Gemeinschaft teilhaben könnten.“