Turnverein verlängert seine Stadtrallye in Schwetzingen

Anfang April startete die inklusive Bewegungs-Stadtrallye des Turnvereins (TV) 1864, an der jedermann teilnehmen kann. Vorerst hatten die Organisatoren die Aktion bis Ende Mai terminiert, aber schon damals eine Verlängerung ins Auge gefasst. Und weil die Resonanz so groß war, geht die Sache jetzt bis zum Ende der Sommerferien, so dass alle, die bislang noch keine Gelegenheit hatten, nun die 28 Stationen noch absolvieren können.

AdUnit urban-intext1

Fotostrecke Schwetzingen: Bewegungs-Stadtrallye geht weiter 9 Bilder Mehr erfahren

TV-Vorstandsmitglied Morten Angstmann weiß konkret von über 150 Teilnehmern, aber vermutlich seien es viel mehr, die die Rallye absolviert haben, ohne die Lösungskarte abzugeben. Überrascht waren er und seine Mitstreiter von der Altersstruktur: „Besonders viel Rückmeldung kam tatsächlich aus dem Bereich der jungen Erwachsenen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die teils als Neubürger die Rallye gemacht haben, um Schwetzingen ein bisschen kennenzulernen, und sehr begeistert waren“, sagt er.

Jugendliche sind begeistert

Eine andere Gruppe seien Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren gewesen, die sich ebenso äußerst positiv über die Rallye geäußert haben. Auch bei den Senioren fand das Angebot Anklang, wie die ausgefüllte Lösungskarte samt netter Botschaft einer 84-Jährigen beweist. Sie darf sich demnächst genauso wie alle anderen, die noch teilnehmen und sich zurückmelden, über eine Überraschungstüte freuen, die dank der Sponsoren – Lotto BW, Decathlon, Sparkasse Heidelberg, Kaufland Pro Optik, Stadt Schwetzingen, Lions Club und Schwetzinger Zeitung – zusammengestellt wird. Darüber hinaus werden im September unter allen Einsendern weitere sportliche Preise verlost.

Auch von den den Partnern, dem Runden Tisch Inklusion, der Lebenshilfe Mannheim-Schwetzingen-Hockenheim und dem Verein FortSchritt St. Leon – kam positive Resonanz, ebenso von den Sportverbänden. „Eine tolle und beispielgebende Aktion hat der TV Schwetzingen da initiiert“, schrieb beispielsweise das Team des Sportkreises im Verbandsmagazin des badischen Sportbundes.

AdUnit urban-intext2

Schwetzingen Schwetzingen: So funktioniert die TV-Stadtrallye 17 Bilder Mehr erfahren

Auch Tarik Lechner und Nelson Zipf, die derzeit noch ihr Freiwilliges Soziales Jahr beim befreundeten Nachbarverein TSV Oftersheim leisten, hatten ihren Spaß beim Absolvieren der Stadtrallye – trotz einiger Regenschauer. „An jeder dieser Stationen gibt es ein Rätsel zu lösen und eine sportliche Übung zu bestehen“, berichte Tarik. Die beiden empfehlen, die Übungen aufzuteilen: „Die komplette Stadtrallye an einem Tag zu durchlaufen ist zwar möglich, erfordert allerdings viel Zeit und Kraft, nicht zuletzt auch aufgrund der großen Distanzen zwischen den einzelnen Stationen“, berichtet Nelson. Schließlich ist der Hirschacker genauso berücksichtigt wie die Sternallee, das Schälzig, die Ost-, Süd und Nordstadt sowie das Zentrum. In welcher Reihenfolge die Stationen absolviert werden, spiele übrigens keine Rolle.

Verschiedene Schwierigkeitsgrade

Besonders gut finden sie, dass es überall drei verschiedene Übungen gibt, die sich jeweils in ihrem Schwierigkeitsgrad unterscheiden, und eine inklusive Übung für Rollstuhlfahrer.“Die Übungen sind für Klein und Groß geeignet, und sowohl diejenigen, die einen lockeren Ausflug mit Rätselspaß machen wollen, als auch diejenigen, die ein forderndes Training absolvieren möchten, kommen auf ihre Kosten“, lautet ihr Urteil. Train und Nelson hoffen dabei auf viele Nachahmer: „Die Stadtrallye des TV Schwetzingen ist eine tolle Möglichkeit, sich alleine oder auch als Familie im Freien sportlich zu betätigen.“

AdUnit urban-intext3

Info: Hier geht es zu den Aufgaben und allen Infos: www.tv1864.de/stadtrallye/

AdUnit urban-intext4

Und so funktioniert es Die inklusive Stadtrallye besteht aus 28 Stationen und zieht sich durch das gesamte Ortsgebiet. Es sind unterschiedliche Aufgaben: Zum einen gibt es eine Rätselaufgabe an jeder Station und zum anderen eine Bewegungsaufgabe. Bei der Rätselaufgabe sind Fragestellungen zu lösen und in die Rätselkarte einzutragen. Die Bewegungsaufgabe ist da, um alle fit zu machen oder zu halten. Damit auch alle die Chance haben mitzumachen, gibt es je Station drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade plus inklusive Aufgabenstellungen, die als Alternative für Rollstuhlfahrer geeignet sind, wenn die eigentliche Aufgabe nicht machbar ist. Sie kann für Menschen mit Behinderungen auch durch einen Partner erledigt werden. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt es dann entsprechend Punkte von ein bis drei (barrierefreie Aufgaben je ein Punkt). Die Summe wird am Ende in die Rätselkarte eingetragen. Die ausgefüllte Rätselkarte mit dem Lösungssatz plus Punktzahl, eurem Alter und Namen schicken alle bis zum Montag, 13. September, an stadtrallye@tv1864.de, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Jeder, der die Rallye erfolgreich absolviert hat, bekommt dank der Unterstützung eine Überraschungstüte, auch mit sportlichem Inhalt. Darüber hinaus werden weitere Gewinne verlost. Besonders freuen sich die Organisatoren über Fotos und Videos, die ebenfalls an stadtrallye@tv1864.de geschickt oder über die Facebook- und Instagram-Seiten des TV und der Schwetzinger Zeitung hochgeladen werden. . ali