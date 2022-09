TV-bekanntes Kulttheater aus der Amtsstube sagt live ade

„Dr. Hannes soll reikomma!“, schallt es am Montag und Dienstag, 10. und 11. Oktober, durch die „Amtsstube des Rathauses“ im Palatin in Wiesloch. Mit dem Eintritt des Gerufenen beginnt zwischen den schwäbischen Sketch-Komödianten Albin Braig und Karlheinz Hartmann – alias „Hannes und der Bürgermeister“ der Schlagabtausch, der sich gewaschen hat. Witzig, spritzig und hintersinnig wird das neue Programm „Herrgot, no hilf mr halt nuff!“ präsentiert – allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Ja gangat dia denn au scho en Rente?“ – Tja, so ist es. Doch wie es sich für Komödianten geziemt, verabschieden sich Hannes und der Bürgermeister noch anständig von ihrem treuen Publikum und lassen dabei ordentlich „die Sau raus“.

Wer dabei sein will und das erfolgreichste Unterhaltungsensemble des Landes – musikalisch begleitet von „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ – ein letztes Mal erleben möchte, sollte sich für die beiden Oktobertermine im Palatin Wiesloch Karten sichern.