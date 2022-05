Über 40 Jahre eine Stütze

Die Leistung der Klavier- und Blockflötenlehrerin Kathrin Kirn-Rodegast sind in den Augen des Musikschulleiters Roland Merkel kaum ausreichend zu würdigen. Sie sei ganz ohne Frage eine der Stützen der Musikschule. Und so war er auch sichtlich froh, dass er sie trotz Verabschiedung nach über 40 Jahren als Musikschullehrerin in den Ruhestand als Honorarkraft behalten darf. Denn ihr Einsatz mache einen Unterschied.

Was vor allem mit ihrem Ausbildungsweg zu tun habe. Studierte sie doch an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg Grund- und Hauptschullehrerin mit dem Schwerpunkt Musik. Die erste Staatsprüfung bewältigte sie dann in den beiden Fächern Klavier und Orgel. Darüber hinaus absolvierte sie einen berufsbegleitenden Lehrgang für Blockflöte und Kinderchöre. Damit sei sie, so Merkel, breit aufgestellt und die perfekte musikalische Begleiterin von den aller ersten Anfängen bis ins junge Erwachsenenalter.

Gefühl für Grundschüler

Voll Anerkennung erklärte Merkel, dass nicht alle Musiklehrer so gut mit Grundschülern umgehen könnten wie sie. Für die Akquise neuer Schüler sei sie denn auch besonders wichtig gewesen. Hervor hob Merkel ihr Engagement für die Blockflöten-Kooperation mit der Friedrich-Grundschule in Plankstadt. „Im Grunde ist sie da mittlerweile eine feste Institution, von der von den Kindern über die Grundschule bis zur Musikschule viele profitierten. Und das immerhin seit 1980. Damals begann sie als freie Lehrerin an der Musikschule. 1981 wurde sie fest angestellt und blieb der Einrichtung bis heute treu.

Es ist eine Zeit, auf die auch Kathrin Kirn-Rodegast mit Freude zurückschaut. Und genau das, so Merkel, sei immer wieder zu spüren gewesen. „Ihr machte Spaß, was sie machte.“ Nach diesen Worten überraschte es dann nicht wirklich, dass Merkel seine Freude zum Ausdruck brachte, dass Kirn-Rodegast auch als Ruheständlerin der Musikschule erhalten bleibt. „Solche Kräfte brauchen wir.“