Über 400 freie Plätze für die Ausbildung

Region. In der Lehrlingsrolle der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sind mit Stichtag 31. Juli 937 neue Ausbildungsverträge eingetragen worden. Diese Zahl gab Detlev Michalke, Pressesprecher der Handwerkskammer, bekannt. „Gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres sind dies 195 Verträge mehr – oder auch 26,3 Prozent“, so Michalke weiter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er führte den deutlichen Anstieg auch auf die schlechten Zahlen des Vorjahres zurück, als in der Pandemie viele Betriebe unsicher waren, was die Ausbildung anging. Aktuell gebe es noch „Luft nach oben“, so Michalke, denn 2019, also im Jahr vor Corona, gab es Ende Juli bereits 1012 neu eingetragene Ausbildungsverträge.

Er verwies darauf, dass aktuell noch mehr als 400 freie Ausbildungsplätze in der Lehrstellenbörse online der Handwerkskammer gelistet sind. Darunter sind mehr als 50 etwa für das Berufsbild des Elektronikers. Aber auch für andere Berufe werden noch Bewerber gesucht, etwa als Anlagenmechaniker (SHK), Maler und Lackierer oder Metallbauer. Und auch in den kaufmännischen Berufen gibt es noch freie Lehrstellen. „Unsere Mitgliedsbetriebe haben uns in diesem Jahr sehr viel mehr freie Lehrstellen gemeldet als in den letzten Jahren. Das liegt vermutlich auch daran, dass die Unternehmen nicht so viele Bewerbungen bekommen haben wie sonst“, so der Sprecher.

Börse online abrufbar

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jubiläum Hockenheimer Jugendzentrum wird im November 20 Jahre alt Mehr erfahren Beruf und Ausbildung in Schwetzingen Tolle Chance: Friseur werden Mehr erfahren

Immer noch, so Michalke, könnten sich Schüler über die Seiten Berufsorientierung digital auf der Homepage der Kammer zu Ausbildungsberufen informieren. Und in der Lehrstellenbörse könne man nach bestimmten Berufen an bestimmten Orten oder einer Umkreissuche entsprechende freie Ausbildungsplätze finden. Und wer noch Beratung brauche, der kann sich an die Handwerkskammer wenden, denn in digitalen Beratungsgesprächen per Telefon oder Videochat werden letzte Unsicherheitenabgebaut. Zudem bestehe, so Michalke, die Möglichkeit, sich in den Bewerberpool aufnehmen zu lassen und bei einer vakanten Ausbildungsstelle in den Fokus zu rücken. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2