Dass der Gemeinderat die Annahmen von Spenden an die Stadt genehmigen muss, ist ein regelmäßiger erfreulicher Punkt in den öffentlichen Sitzungen und in der Regel ein schnell abgehakter formaler Vorgang. Diesmal lohnt sich ein ausführlicher Blick auf die Schenkungen an die städtische Kunstsammlung, die das Gremium am Mittwochabend zur Kenntnis nahm.

Zum einen wurde dem Stadtarchiv als

...