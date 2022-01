Eine kunstvoll verschwommene Aufnahme einer Szenerie, die zu diesem Zeitpunkt mehr ein Symbolakt war, jedoch dreieinhalb Jahre später bittere Realität wurde: Teilnehmer der Aktion „Sturm auf den Reichstag“ des Schweizer Theatermachers Milo Rau stürmen am 7. November 2017 in Berlin zum Ende des sogenannten Weltparlaments in Richtung Reichstag. Drei Tage lang hatten internationale Wissenschaftler, Aktivisten, Kulturschaffende aus aller Welt in der Berliner Schaubühne damals über die Zukunft der Welt debattiert, zu deren Abschluss diese Aktion anlässlich des 100. Jahrestags der Russischen Revolution stattfand. Dass am 21. April 2021 tatsächlich Menschen aus Protest gegen die Maßnahmen rund um die Pandemie das Parlament in der deutschen Hauptstadt stürmen, hätte wohl auch Theatermacher Rau nicht gedacht.