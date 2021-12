Über die Feiertage eingeschränkt offen

Die Dienststellen der Stadtverwaltung im Rathaus (Hebelstraße 1), im Ordnungsamt (Zeyherstraße 1) und im Bauamt (Hebelstraße 7) sowie die Touristinformation (Dreikönigstraße3), das Generationenbüro (Schlossplatz 4) und das Sachgebiet Klimaschutz, Energie und Umwelt (Heidelberger Straße 1a) bleiben an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, geschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom 27. bis 30. Dezember sowie ab dem 3. Januar stehen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. Das Stadtarchiv bleibt vom 24. Dezember bis einschließlich 7. Januar geschlossen, die Stadtbibliothek vom 24. Dezember bis einschließlich 10. Januar. zg