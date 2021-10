Über Tellerrand hinaus

„Die Zukunft, die wir wollen, muss erfunden werden. Sonst bekommen wir eine, die wir nicht wollen.“ Mit dem Zitat von Beuys begann die Zukunftswerkstatt zu regionalen und städtischen Herausforderungen Europas an der Carl-Theodor-Schule.

Durchgeführt wurde sie von den beiden Referentinnen Lucy Spenthof und Sina Oesterling von der Organisation Eurosoc#Digital. Das begleitende Lehrerteam Nicola Höfs, Felix Niederberger und Florian Pusch wurde zu Zuschauern, Akteure waren die Schüler des Berufskollegs und der Berufsschule. Sie schlüpften in die Rollen regionaler Vertreter der einzelnen Länder, um für lokale und regionale Problemstellungen Lösungswege zu entwickeln. Die Mitschüler stimmten am Ende ab, ob die Lösungsvisionen förderungswürdig seien.

Problemfelder sind der demografische Wandel, hier am Beispiel der Lausitz, die Abwanderung der Bevölkerung aus strukturarmen Gegenden. Eine Möglichkeit, dieser zu begegnen, ist es, hier neue Wirtschaftszweige zu schaffen sowie die Digitalisierung bis in den letzten Winkel der Lausitz zu bringen. Dies könnte ein Anreiz für Familien sein, zurückzukehren, so das Ergebnis der Diskussion.

Sechs Länder, sechs Aufgaben

Das Problem in Sofia, Bulgarien, ist die große Verschmutzung der Stadt. Der Vorschlag der Gruppen war es, Anreize für die Bevölkerung zu schaffen, um zu einer korrekteren Mülltrennung zu gelangen und so dem Problem zu begegnen. Außerdem sollten Reinigungsroboter eingesetzt werden. Eine saubere Umwelt könnte die Bevölkerung immerhin motivieren, diese intakt zu halten.

In Paris fehlt es unterdessen an Wohn- und begrüntem Lebensraum. Die Schüler überlegten sich Vorschläge zur Renaturierung von Städten.

Insgesamt galt es, für sechs Länder zukünftige Herausforderungen zu erarbeiten. Ob Probleme in ländlichen Regionen oder in Städten, viele Herausforderungen und deren Lösungen sind, wie die Beispiele zeigen, übertragbar auf andere Länder Europas. „Dieses Verständnis und die Erkenntnis, dass die Errungenschaft Europa nichts Selbstverständliches ist, sondern ein hohes Gut, für das sich die Jugend aktiv einsetzen muss, war das Leitziel eines gelungen Workshops“, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. zg