Am Ende der bejubelten Premiere drängt sich die Frage auf: Braucht diese Musik den Aufwand, mit der sie in Szene gesetzt wurde? Und die Antwort lautet: Ja, sie braucht ihn, denn dahinter steckt eine tiefe Absicht: alte Musik in die Gegenwart zu holen. Gleich zu Beginn geben Claudia Isabel Martin (Regie) und Clemens Flick (musikalischer Leiter) ihr Konzept vor, das sie zum 15-jährigen Jubiläum

...