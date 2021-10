Ulrich Noethen auf sentimentaler Reise

Die nur zweiwöchigen Schwetzinger SWR Festspiele gehen am Wochenende mit hochkarätigen Konzerten ins Finale: Selten in Deutschland zu erleben ist das New Yorker Brentano String Quartet. Sein Konzert bei den Festspielen am Donnerstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr ist sowohl Auftakt als auch Anlass für eine Europatournee mit nur fünf weiteren Stopps in Deutschland, ehe es dann über Utrecht, Helsinki und London zurück in die USA geht.

Das Quartett, dessen Name auf Beethovens vermeintliche „unsterbliche Geliebte“ verweist, besticht durch glänzend aufeinander abgestimmtes Ensemblespiel, technische Perfektion und herausragende Vitalität. In Schwetzingen präsentiert das Ensemble Werke von Joseph Haydn, Dmitri Schostakowitsch und Franz Schubert.

Karateka trifft auf polyphone Musik

Ebenfalls weltberühmt und regelmäßig bei den SWR Festspielen zu Gast ist das spanische Cuarteto Casals. Seit 20 Jahren spielt dieses Ensemble zusammen und begeistert mit Virtuosität und feinsinnigem Zusammenspiel. Am Freitag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr spielt es Werke von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy und Béla Bartók. Am Samstag, 30. Oktober, um 19.30 Uhr kommt es zu einem musikalischen Grenzgang, denn es treffen unter dem Titel „Dimension“ alte polyphone Musik und Karate aufeinander. Seit fast 50 Jahren beschäftigt sich der italienische Karateka Maurizio Castrucci mit den ritualisierten Bewegungsabläufen dieser japanischen Kampfkunst. Er ist Inhaber des schwarzen Gürtels und hat mit den berühmtesten Karateka der Welt trainiert. Zusammen mit der Capella de la Torre und der Sopranistin Margaret Hunter spürt Castrucci den verbindenden Elementen von Musik und Karate nach – Rhythmus und Atem.

Zu Ende gehen die Festspiele mit einer musikalisch-literarischen Matinee am Sonntag, 21. Oktober. Der aus Film und Fernsehen bekannte Schauspieler Ulrich Noethen entführt uns auf eine „Sentimentale Reise“ ins England des 18. Jahrhunderts, in die skurrile Welt von Laurence Sterne, der vom Dorfpfarrer in Yorkshire zu einem der kühnsten Literaten der Weltgeschichte wurde. Musikalisch begleitet wird diese literarische Reise vom Boulanger Trio.

Die Konzerte sendet das Radiokulturprogramm und stellt sie zum Nachhören auf www.SWR2.de bereit.

Info: Tickets gibt es beim SWR Classic Service unter Telefon 07221/300 100 (Mo. bis Fr. von 10 bis 12 Uhr) oder im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz (Mo. bis Fr. 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr).