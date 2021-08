Umfrage zu Freitag, dem 13.: Sind Sie abergläubisch?

Region. Es ist das Datum schlechthin, was Unglück und Sorge angeht: Freitag, der 13. Dessen unheilvoller Klang ist längst in den Volksmund übergegangen, sicher auch durch die gleichnamige Horrorfilmreihe, die seit 1980 erfolgreich läuft. Der Ursprung dieser Kombination aus Datum und Wochentag und ihres schlechten Rufs ist heute nicht mehr so einfach zu ermitteln. Jedenfalls existiert der Mythos, wenn es denn einer ist, in den Vereinigen Staaten schon länger als in Europa, denn in den USA gab es bereits 1916 einen ersten gleichnamigen Film.

Doch was ist eigentlich dran am großen Unglückstag? Statistisch gesehen wohl nicht viel. Das besagen jedenfalls die Zahlen der internationalen Versicherungsgesellschaft Zurich. Diesen zufolge liegen die Schadensfälle, die zum vermeintlichen Unglücksdatum gemeldet werden, in etwa im jährlichen Mittel. Am 13. März des vergangenen Jahres, einem Freitag, gab es sogar fünf Prozent weniger Meldungen, am 13. November 15 Prozent – wobei da eventuell auch der Herbst-Lockdown eine Rolle gespielt haben könnte. Allerdings heißt es dort auch, dass im langjährigen Mittel an allen Freitag prozentual mehr Schäden gemeldet werden als an anderen Wochentagen.

Einem Aberglauben kommt man mit Statistik sicherlich ohnehin nur schwierig bei. Wir haben uns in Schwetzingen umgehört, was die Menschen über Freitag, den 13., denken.

Für Peter Baumeyer ist die Lage klar. Der Schwetzinger glaubt ganz klar an die Wirkung des Unglücksdatums. „Bei der Arbeit habe ich am Freitag, den 13., tatsächlich schon einige negative Erlebnisse gehabt. Darum bin ich an diesem Tag immer besonders vorsichtig, es könnte ja was kommen“, erklärt er lachend.

Bei Heidelinde Hack ist das ganz anders, denn für sie ist Freitag, der 13., eher ein Glückstag. „Ich habe an diesem Datum mal 1000 Euro gewonnen“, berichtet die Schwetzingerin. „Allerdings ist das schon 15 Jahre her und seitdem hat das nicht mehr geklappt.“ Ansonsten sei sie nicht immer abergläubisch, aber doch manchmal, wie sie im Gespräch zugibt.

Auch andere böse Omen

Zwei junge Frauen aus der Nähe von Frankfurt sind auf einem Tagesausflug in der Spargelstadt unterwegs. Zwar möchten sie nicht namentlich in der Zeitung erscheinen, haben aber dennoch zum Thema beizutragen: „Wir glauben nicht an so was – wir mögen auch schwarze Katzen und laufen unter Leitern durch“, geben sie belustigt zu verstehen. So einig sind sich Ingrid Jäkel und Cornelia Häusermann nicht. Während Jäkel ganz klar festhält, dass sie nicht abergläubisch sei und Freitag, der 13., für sie ein Tag wie jeder andere ist, sieht ihre Freundin das etwas anders: „Ich versuche, nicht daran zu glauben, tue es aber manchmal doch. Ein bisschen skeptisch bin ich doch jedes Mal und frage mich, was passieren könnte. Wenn ich sehe, dass der 13. mal wieder auf einen Freitag fällt, schaue ich auch immer, was ich für den Tag geplant habe. Diesmal bin ich zum Glück einfach zu Hause“, berichtet sie humorvoll.

Man sieht: Das Thema ist auch in Schwetzingen nicht völlig unumstritten. Da bleibt nur zu hoffen, dass keine größeren Unglücke passieren und es stattdessen nur ein Tag wird wie jeder andere auch – denn statistisch ist er das ja ohnehin.