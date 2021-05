Umgang mit Zoom wird erklärt

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ist am Mittwoch, 5. Mai (wir berichteten mehrfach). Der runde Tisch „Inklusives Schwetzingen“ lädt unter dem Motto „DeineStimme für Inklusion – mach mit!“ an diesem Tag von 17 bis 18.30 Uhr alle Interessierten zum digitalen Austausch per Zoom-Konferenz ein. In der Diskussionsrunde wird es um das Thema: „Inklusion – wo stehen wir?“ gehen.

Für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit der Online-Plattform Zoom und anderen digitalen Konferenzformaten haben, bietet die Volkshochschule (VHS) Bezirk Schwetzingen am Mittwoch, 5. Mai, von 11 bis 11.30 Uhr gezielt eine Schulung an, in der der Umgang mit Online-Veranstaltungen, speziell Zoom, gezeigt und einfach erklärt wird.

Die Anmeldung zum Kurs in der VHS ist telefonisch unter der Nummer 06202/2 09 50 möglich. zg