Umleitungen durch Gleisarbeiten

In der Grenzhöfer Straße in Schwetzingen werden an beiden Bahnübergängen Gleisbauarbeiten der DB Netz AG für den Aus- und Wiedereinbau des Fahrbahnbelags durchgeführt. Das teilt die Stadt mit.

In der Nacht vom Samstag, 10. September, auf Sonntag, 11. September, wird in der Zeit von 23 bis 6 Uhr der zweiten Bahnübergang (zwischen Nordstadthalle und Kreisverkehr) gesperrt. Fußgängern und Radfahrernwird eine Querung der Baustelle ermöglicht.

In der Zeit vom 20. September ab 23 Uhr bis zur Beendigung der Bauarbeiten, längstens bis 22. September, 6 Uhr, wird der Bahnübergang an der Nordstadthalle gesperrt. Hier werden die Radfahrer und Fußgänger über die Berliner Straße zur Unterführung Heidelberger Straße/Schubert-Straße – Werkstraße und den Weg am Bahnausbesserungswerk wieder auf die Grenzhöfer Straße geleitet.

Der motorisierte Verkehr in Fahrtrichtung Plankstadt wird weiträumig über die Friedrich-Ebert-Straße/Mühlenstraße/Nadlerstraße/Carl-Theodor-Brücke und die B535 und in der anderenRichtung über die Friedrich-Ebert-Straße/ Friedrichsfelder Landstraße/Mannheimer Landstraße auf die B535 umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert. zg