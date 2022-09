Unabhängig vom Rohstoff Gas werden

Die Heizungsanlagen in den städtischen Verwaltungsgebäuden Rathaus, Ordnungsamt und Bauamt werden nach dem Beschluss des Gemeinderats auf Fernwärme umgestellt. Damit ist die Wärmeversorgung künftig unabhängig vom Rohstoff Gas gesichert. Mit der Umstellung werden die Stadtwerke Schwetzingen beauftragt, teilte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl mit. Die erforderlichen Kosten von 94 000 Euro werden außerplanmäßig im Haushalt bereitgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Markus Bürger (CDU) hatte sich die Mühe gemacht, über den Kostenrechner der Stadtwerke herauszufinden, dass die Stadt durch diese Umstellung im Jahr 41 000 Euro einsparen werden. „Dies ist beachtlich und würde in einem Wirtschaftsunternehmen zu Freudentänzen führen“, sagte er.

Hoffnung auf erneuerbare Quellen

Auch die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen stimmte zu – in der Hoffnung, dass die Fernwärme bald nicht mehr Nebenprodukt aus Kohleverstromung ist, sondern aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, wie Dr. Susanne Hierschbiel betonte. Sie hätten sich in der Vergangenheit mehr vorausschauende Investitionen in CO2-freie Energiesysteme gewünscht – wie Solarthermie für die ehemals städtischen Wohnhäuser.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Versorgung Gaspreis in Heidelberg wird deutlich teurer Mehr erfahren

„Eigentlich schade, dass erst ein Krieg kommen muss, um solche drastischen Einsparungen vornehmen zu können“, kommentierte Elke Ackermann-Knieriem (Freie Wähler) und bedauerte genauso wie Harald Fischer (FDP), dass nicht überall Fernwärme zur Verfügung steht: „Denn wer würde das nicht gerne machen?“ ali