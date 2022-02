Unbekannte brechen in Multivan ein während Fahrzeugbesitzer darin schlafen

Hockenheim. Während die Besitzer eines VW Multivan darin schliefen, wurden sie von Unbekannten ausgeraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Multivan in der Samstagnacht zwischen 3 Uhr und 6.30 Uhr auf der Raststätte Hockenheim-Ost geparkt. Während die beiden Besitzer schliefen, verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Van, indem sie das Schloss der Beifahrertüre manipulierten. Im Fahrzeuginneren entwendeten die Unbekannten eine Jacke mitsamt Geldbeutel. Außerdem erbeuteten sie Ausweisdokumente, den Fahrzeugschlüssel sowie Bargeld in Höhe von schätzungsweise 830 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Walldorf telefonisch unter der Telefonnummer 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.