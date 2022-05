Unbekannte randalieren in "Walpurgisnacht" auf Sportverein-Gelände

Schwetzingen. Wie erst jetzt bekannt wurde, nutzten in der "Walpurgisnacht" auf den 1. Mai bislang unbekannte Personen das Gelände eines Sportvereins in der Stamitzstraße, um dort zu feiern und zu randalieren. Neben mehreren Sachbeschädigungen, unter anderem an einer Grundstücksbegrenzung und einer Dacheindeckung, beschmierten die Unbekannten laut Angaben der Polizei zusätzlich Gebäudeteile mit Farbe.

Zurückließen die Randalierer neben Unrat auch mehrere Flaschen Alkoholika sowie offenbar zuvor mitgebrachte Möbelstücke. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung an den Beweismitteln beauftragt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/2880 zu melden.