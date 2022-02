Mannheim. Zwei maskierte Männer sollen einem 25-Jährigen in Mannheim in die Hand geschossen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Nähe der Konrad-Adenauer-Brücke unvermittelt von den Maskierten angegriffen worden. Danach lief er zu der wenige hundert Meter entfernten Rettungswache und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die maskierten Männer sollen in Richtung Ludwigshafen geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen.

