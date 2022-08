Unbekannte verwüsten Bushaltestellenhäuschen in Schwetzingen

Schwetzingen. Unbekannte haben das Häuschen der Bushaltestelle "August-Neuhaus-Straße" in der gleichnamigen Straße verwüstet. Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat vermutlich am Sonntagabend. Gegen 23 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers auf, dass vor Ort eine Scheibe eingeschlagen war. Beim genaueren Untersuchen des Häuschens bemerkten die Beamten, dass sich auch Farbschmierereien an der Bushaltestelle fanden.

Die Unbekannten haben außerdem eine weitere Glasscheibe sowie die Rückwand der Bushaltestelle beschädigt. Des Weiteren besprühtenn sie eine angrenzende Schallschutzwand, einen Mülleimer und den Busfahrplan an der Haltestelle. Die Höhe des entstandenen Schadens ist laut Polizei noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hat das Revier Schwetzingen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202/288-0 in Verbindung setzen.