Unbekannter fährt nach Zusammenprall mit Auto einfach weiter

Schwetzingen. Ein 71-jähriger Mann ist bereits am Montagnachmittag auf der A 6 bei Schwetzingen mit einem unbekannten Autofahrer zusammengestoßen. Der 71-Jährige war laut Angaben der Polizei gegen 16 Uhr mit seinem BMW auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Dabei fuhr er zunächst hinter einem Lastwagen her. Als er diesen überholen wollte und den Fahrstreifen wechselte, kam er zum Zusammenstoß mit dem unbekannten Autofahrer. Dieser fuhr links zwischen BMW und Leitplanken hindurch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Inwiefern sich dieses Fahrzeug zu Beginn des Überholvorgangs bereits neben dem BMW befand und der 71-Jährige es übersehen hatte oder von hinten mit hoher Geschwindigkeit herannahte, ist derzeit unklar. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte einfach weiter. Der 71-Jährige stoppte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen und verharrte dort kurz, setzte seine Fahrt dann schließlich auch fort.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallbeteiligten Fahrzeug und dessen Fahrer sowie zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Mannheim, Telefon 0621/470930 zu melden.