Schwetzingen. Eine bislang unbekannte Person ist am späten Dienstagnachmittag leichtsinnig auf einen Güterwaggon geklettert und hat dort nach Polizeiangaben vermutlich eine wichtige Verbindungsstange zwischen zwei Waggons gelockert. Wie die Polizei mitteilt, fiel dem Lokführer gegen 17.30 Uhr zunächst eine Personengruppe am Bahnhof Schwetzingen auf. Bei seiner Weiterfahrt wenige Minuten später, sah er eine dunkel gekleidete Person aus der Gruppe heraus auf den Wagenrahmen des Zuges springen. Umgehend leitete er eine Schnellbremsung ein. Verletzt wurde in diesem Zusammenhang niemand.

AdUnit urban-intext1

Am Waggon konnte der Lokführer anschließend weder die dunkel gekleidete Person, noch die Personengruppe feststellen. Pflichtgemäß überprüfte er anschließend den Zug, wie die Polizei mitteilt. Er stellte dabei eine gelockerte Kupplungsstange fest, die zur sicheren Verbindung der einzelnen Waggons benötigt wird. Es besteht der Verdacht, dass diese Stange beim Betreten des Waggons durch die unbekannte Person gelockert wurde.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hierzu werden Zeuge gesucht und gebeten, sich unter 0721/12 01 60 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de mit der Bundespolizei in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die unbekannte Person großes Glück hatte, als sie auf den Waggon stieg und warnt die Menschen. Ein näherer Kontakt zur Oberleitung hätte lebensgefährlich oder im schlimmsten Fall sogar tödlich ausgehen können. Bereits bei größerem Abstand zur Oberleitung sind sogenannte Spannungsüberschläge möglich. Dabei gelangt der Strom von der Oberleitung über in den Körper und verursacht schlimme Verletzungen.