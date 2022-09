Unbekannter leuchtet nachts in Speyerer Wohnung

Speyer. In Speyer hat eine unbekannte Person in der Nacht auf Samstag mit einer Taschenlampe in eine Wohnung geleuchtet und den Bewohner damit aus dem Schaf gerissen. Wie die Polizei mitteilt, wachte der Mann, der in der Richard-Wagner-Straße lebt, gegen 4 Uhr durch Geräusche und den Schein einer Taschenlampe auf. Durch lautes Schreien konnte er die unbekannte Person zur Flucht bewegen. Der Mann meldete den Vorfall erst am nächsten Tag der Polizei. Die Ermittler raten, solche Vorfälle unmittelbar zu melden, damit geeignete Maßnahmen eingeleitet werden können.

