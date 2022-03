Unbekannter Täter beschädigt Schläuche an Waschanlage

Schwetzingen. Zu einem Fall von Sachbeschädigung an einer Waschanlage ist es am Freitagabend in Schwetzingen gekommen. Wie die Polizei am Sonntag erklärte, schnitt ein bislang unbekannter Täter offenbar mutwillig an einer SB-Waschanlage in der Essener Straße sämtliche Saug- und Waschschläuche durch. Zu dem Vorfall kam es gegen 22.15 Uhr.

Eine Überwachungskamera hielt die Tat fest. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat das Polizeirevier Schwetzingen aufgenommen. Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt etwas beobachtet haben, werden gebeten sich beim dort (Tel.: 06202/288-0) zu melden.