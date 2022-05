Unbekannter zerkratzt mindestens 16 Autos in Heidelberger Straßen

Heidelberg. Ein unbekannter Täter hat mindestens 16 geparkte Autos in der Nacht von Samstag auf Sonntag in drei Straßenzügen in Heidelberg-Rohrbach zerkratzt. Wie die Polizei mitteilt, hat der Unbekannte beginnend in der Heinrich-Fuchs-Straße, über die Augustastraße bis in die Viktoriastraße am Gehweg abgestellte Autos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd, das die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat, sucht nun nach weiteren Geschädigten oder Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221 34180 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1