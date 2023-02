Und wieder hat’s gekracht

Es kehrt einfach keine Ruhe an der Kreuzung der Friedrichsfelder Landstraße (L597)/B535 ein: Am Montag hat’s dort wieder gekracht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 12 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem Kia auf der L597 in Richtung Schwetzingen.

An der Einmündung zur B535 ordnete sich der Autofahrer auf der linken Fahrspur ein, um auf die Bundesstraße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 52-jährigen Nissan-Fahrerin. Diese war auf der L597 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Durch den Unfall erlitt die 40-jährige Beifahrerin des Kia-Fahrers leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei 35 000 Euro. pol