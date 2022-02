Unfall an Ampel

Auf der Landstraße zwischen Schwetzingen und Hockenheim, direkt an der Anschlussstelle zur Umfahrung nach Ketsch/Brühl, kam es an der Einmündung am Donnerstag um 14.45 Uhr zu einem Unfall – trotz Ampelanlage. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Abklärung in die GRN-Klinik gebracht.

Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abtransportiert werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt die Polizei noch. Bis Redaktionsschluss lagen diesbezüglich keine Informationen vor.

Dieser Unfall ereignet sich am Donnerstagnachmittag. © PR-Video

Während der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen der Fahrstreifen. Der Sachschaden wird derzeit auf zirka 20 000 Euro geschätzt. pol

