Unfall an roter Ampel in Reilingen

Reilingen. Zwei Autofahrerinnen sind am Donnerstagmorgen in Reilingen kollidiert. Gegen 7:30 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß, bei dem laut Polizeimeldung eine 25-jährige BMW-Fahrerin an der Einmündung zur B39/L723 trotz Rotlicht über die dortige Ampel gefahren war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte die mutmaßliche Unfallverursacherin dort mit dem Opel einer 21-jährigen Autofahrerin, die gerade links auf die B29 abbiegen wollte. Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 8000 Euro geschätzt.

