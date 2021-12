Unfall auf der A 5 zwischen zwei LKW - Fahrbahn derzeit gesperrt

Weinheim. Zwei LKW sind am Donnerstagmittag auf der A5 in Fahrtrichtung Darmstadt im Baustellenbereich kurz vor dem Kreuz Weinheim zusammengestoßen. Nach ersten Angaben der Polizei kam es zum Unfall, weil der nachfolgende LKW-Fahrer den vorausfahrenden LKW übersehen hat. Dieser stand verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen. Die Fahrbahn in Richtung Darmstadt ist nach Angaben der Polizei derzeit noch teilweise gesperrt. Die Richtungsfahrbahn Süd wurde bereits wieder freigegeben. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch an, dabei ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrer konnten ihre LKW selbstständig verlassen.

