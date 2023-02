Unfall auf der A5 zwischen Schwetzingen und Walldorf

A5 / Schwetzingen / Walldorf. Ein Unfall mit einer verletzten Person und mehreren Tausend Euro Sachschaden ist am Mittwochvormittag auf der A5 zwischen Schwetzingen und Walldorf passiert. Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-jähriger Mann gegen 11:30 Uhr mit seinem Opel ins Schleudern gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und verriss danach das Lenkrad. In der Folge kollidierte sein Fahrzeug mit der Mittelleitplanke. Das Auto drehte sich daraufhin und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn stehen.

Der 25-jährige Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Fahrzeuge waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt. Der Sachschaden liegt bei 6.000 Euro. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch durch die Autobahnpolizei

in Walldorf ermittelt. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt.