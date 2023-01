Schwetzingen. Am Mittwochnachmittag ist es an der Kreuzung Friedrichsfelder Landstraße/Am Langen Sand in Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilt, ist aufgrund der Bergungsmaßnahmen die Fahrbahn derzeit gesperrt. Verkehrslenkende Maßnahmen sind vor Ort eingerichtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1