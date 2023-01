Unfall auf der Friedrichsfelder Landstraße in Schwetzingen

Schwetzingen. Am Mittwochnachmittag ist es an der Kreuzung Friedrichsfelder Landstraße/Am Langen Sand in Schwetzingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Person wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die verletzte Person wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Aufgrund von Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt. Seit 16.50 Uhr ist sie wieder frei.