Unfall auf der Mannheimer Landstraße zur Auffahrt B535 in Schwetzingen

Schwetzingen. Zu einem Verkehrsunfall ist es gegen 10.30 Uhr auf der L597 (Mannheimer Landstraße) auf Höhe der B535 in Schwetzingen gekommen, wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte. Diese Stelle ist ein Unfallschwerpunkt, da es in der Vergangenheit des Öfteren zu solchen Vorfällen kam.

Nach ersten Informationen befuhr ein mit zwei Personen besetzter Suzuki Swift von Schwetzingen kommend die L597 in Richtung Friedrichsfeld und wollte links abbiegen, um auf die B535 in Richtung Heidelberg aufzufahren. Dabei krachte der Suzuki mit einem entgegenkommenden Peugeot 308 zusammen. In Folge der Kollision prallte der Peugeot gegen einen verkehrsbedingt stehenden Mercedes, der von der B535/B36 kommend auf die L 597 abbiegen wollte.

Laut Angaben des Mitarbeiters wurden drei Personen mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Die Abfahrt von der B36 auf die L597 ist aktuell gesperrt.

Weitere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

