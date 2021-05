Unfall auf Friedrichsfelder Landstraße: Mutter und Sohn (6) verletzt

Schwetzingen. Weil eine 52-Jährige beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen hatte, sind auf der Friedrichsfelder Landstraße (L 597) drei Wagen kollidiert und zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau am Samstag um 13.20 Uhr von der Landstraße auf die B535 in Richtung Heidelberg auffahren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Hyundai, mit dem sie zusammenstieß. Die 46-jährige Fahrerin des Hyundai kam ins Schleudern und prallt gegen einen stehenden Opel. Durch den Unfall wird die 43-jährige Fahrerin des Opel sowie ihr sechsjähriger Sohn leicht verletzt, beide wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an dem Lancia wird von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt, bei dem Hyundai auf 10.000 Euro und bei dem Opel auf 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam der Verkehr ins Stocken.

