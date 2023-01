Unfall beim Schwetzinger Hirschacker: A6 ist gesperrt

Schwetzingen. Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 auf Höhe Hirschacker/Rheinau in Richtung Frankfurt/Mannheim sind die Hauptfahrbahn sowie die Parallelfahrbahn aktuell gesperrt. Das teilt die Polizei am Freitagmittag mit. Nach ersten Informationen eines Reporters vor Ort platzte gegen 12.45 Uhr an einem Fahrzeug offenbar ein Reifen. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Auto und krachte gegen die Leitplanke. Zwischen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer zurück. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt.

