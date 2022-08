Unfall mit zwei Verletzten am Schwetzinger Friedhof

Schwetzingen. Nach einem Unfall am Schwetzinger Friedhof sind zwei Personen verletzt. Am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr waren ein Rollerfahrer und ein Radfahrer auf dem Radweg neben der Mannheimer Landstraße in Schwetzingen, auf Höhe des Friedhofs, zusammengestoßen. Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, mussten beide Unfallbeteiligte anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Außerdem war die Schwetzinger Feuerwehr im Einsatz, um das ausgelaufene Öl aus dem Motorroller zu binden und bei der Bergung der Opfer zu helfen. Der Verkehrsdienst der Polizei ist vor Ort zur Ursachenermittlung. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch nicht klar.