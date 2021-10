Unfall mit zwei Verletzten in Schwetzingen – Straße zwei Stunden gesperrt

Schwetzingen. Bei einem Unfall sind am Freitag in Schwetzingen zwei Personen verletzt worden. Die Fahrbahn musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilte, ist ein 42-jähriger Nissan-Fahrer in der Zähringerstraße von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einer Straßenlaterne und einem Metallzaun kollidiert. Nach dem Aufprall wurde der Nissan auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo er Betriebsstoffe verlor, wie es heißt.

Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn ab der Kreuzung Karlsruher Straße bis zur Bodelschwinghstraße für ungefähr zwei Stunden voll gesperrt werden. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun die genaue Ursache für das Unfallgeschehen. Erste Hinweise deuten auf einen medizinischen Hintergrund hin.

Der Fahrer des Fahrzeuges erlitt durch den Unfall eine Prellung. Die 69-jährige Beifahrerin trug mehrere Frakturen davon. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt mindestens im fünfstelligen Bereich. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden, die beschädigte Straßenlaterne wurde zur Vermeidung von Gefahren durch Fachkräfte entfernt.