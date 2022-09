Unfallflucht in Eppelheim – Geparkter Mercedes stark beschädigt

Eppelheim. Schäden von etwa 3.000 Euro sind in Eppelheim dem Fahrer eines Mercedes entstanden. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte das laut Polizeimeldung "ordnungsgemäß" geparkte Auto des Geschädigten zwischen dem 21. und 22. September beschädigt und war dann einfach weggefahren. Nun werden Zeugen gesucht.

Das beschädigte Auto war zum Tatzeitpunkt in der Hebelstraße am rechten Fahrbahnrand gegenüber eines Parkplatzes abgestellt. Die Polizei meldet: "Es ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrer beim Einfahren in diesen Parkplatz den Mercedes beschädigt haben könnte. Das Fahrzeug wies deutliche Eindellungen und tiefe Kratzer an der linken Seite auf."

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden unter: 06221-34180.