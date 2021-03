Schwetzingen. Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Rudolf-Diesel-Straße hat sich am vergangenen Mittwoch zwischen 10.35 Uhr und 11.15 Uhr eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden ereignet. Das teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Die Fahrerin eines grauen BMWs parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des "Toom"-Marktes. Als sie zu diesem zurückkam, stellte sie Beschädigungen am vorderen Stoßfänger fest. Zudem war linksseitig der Lack zerkratzt. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken eines anderen Verkehrsteilnehmers.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 zu melden.