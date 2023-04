Unfallflucht mit Sachschaden in Schwetzingen - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen. Bei einem Unfall mit Fahrerflucht hat eine unbekannte Person einen Sachschaden von rund 10.000 Euro versursacht. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, beschädigte eine unbekannte Person mit ihrem Renault am Samstagabend gegen 23.48 Uhr zwei in der Siedlerstraße am Straßenrand geparkte Fahrzeuge.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein Zeuge beobachtete, wie der unbekannte Unfallverursacher beziehungsweise die unbekannte Unfallverursacherin mit einem dort abgestellten Mitsubishi kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi auf einen Opel aufgeschoben und beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchteten anschließend von der Unfallstelle.

Weitere Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich unter folgender Telefonnommer zu melden: 06202/2880 zu melden.