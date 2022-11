Unfallflucht vor Walldorfer Kinderkrippe

Walldorf. Am Freitagabend in der Zeit von 18:30 bis 23:00 Uhr kam es im Bereich der Straße Neue Heimat auf dem Parkplatz einer

dortigen Kinderkrippe zu einem Unfall, wobei der Verursacher seinen Warte- und Meldepflichten nicht nachkam. Hierdurch entstand am geparkten VW des Geschädigten ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten,

sich unter 06222 5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Kryptobörse Polizei der Bahamas ermittelt wegen Kollaps von FTX Mehr erfahren Konflikte Nordkorea feuert Rakete ab - Dringlichkeitssitzung Mehr erfahren

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1