„Unglaublich viel erreicht“

Hans-Peter Müller (Bild) als dem an Lebensjahren ältesten Gemeinderat oblag es, in der Sitzung vor Weihnachten die Jahresabschlussrede für das Gremium zu halten. „Wenn wir uns einig sind, gibt es wenig, was wir nicht können. Wenn wir uns uneins sind, gibt es wenig, was wir können“, zitierte der SPD-Stadtrat und Oberbürgermeister-Stellvertreter den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy. Das vergangene Jahr sei mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine schlimm verlaufen, die Flüchtlingskrise habe auch Schwetzingen erreicht.

Die Ratsversammlung gedachte der verstorbenen Gemeinderäte Professor Josef Walch und Herbert Nerz sowie dem Altstadtrat und ehemaligen Landtagspräsidenten Dr. Lothar Gaa. Die Mitglieder der Fraktionen und die beiden Einzelvertreter hätten sich bemüht, „mit Aktivitäten, Vorwärtsbewegungen und Weiterentwicklungen für unsere Stadt das Beste herauszuarbeiten“, führte Müller aus. Auch das zu Ende gehende Jahr sei noch von Corona geprägt gewesen. Aber es habe auch wieder einen Spargelsamstag, einen französischen Markt, den Schwetzinger Herbst, Musik im Park, die Festspiele und Aufführungen beim Theater am Puls gegeben. Und die Gastronomie habe wieder ihre Pforten geöffnet.

HP müller © Archiv

Gemeinsam mit der Verwaltung habe man viele Projekte „in überwiegend sachlicher und konstruktiver Zusammenarbeit“ in die Wege leiten und vollenden können. Große Vorhaben würden auch in Zukunft unter Einbindung der Bevölkerung vorangetrieben, zählte Müller in nicht chronologischer Reihenfolge auf: Die Sanierung von Schulen und Sportstätten sowie die Decathlon-Erweiterung wurden angegangen.

Die Bebauung und Umgestaltung des Moll-Geländes sind bereits fertig. Der kostenfreie Stadtbus ab dem kommenden Jahr wurde beschlossen. Die Bebauung des Pfaudler-Areals sei eine Riesenaufgabe, auch für den Investor. Die umgestaltete Karlsruher Straße wurde sehr gut angenommen. Die Umstellung der energetischen Versorgung der öffentlichen Gebäude von Gas auf Fernwärme kommt voran. Die Bebauung der ehemaligen Spargelgenossenschaft wird von der Schwetzinger Wohnbaugesellschaft in Angriff genommen.

Der Kindergartenbedarfsplan wurde angepasst, der Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule wurde vollendet. Der Modellversuch „ampelfreies Rondell“ läuft. Die Planung für den Radschnellweg nach Heidelberg geht weiter.

Dank an Verwaltung

Die Aufzählung sei mit Sicherheit nicht vollständig, zeige jedoch, „dass wir gemeinsam unglaublich viel erreicht haben“. Auch die Städtepartnerschaften mit Lunéville, Pápa, Spoleto, Fredericksburg, Schrobenhausen, Karlshuld-Neuschwetzingen und Wachenheim lebten wieder auf, das habe ganz besonders die Bürgerinnen und Bürger erfreut.

Müller dankte Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan, allen Amtsleitern und deren Mitarbeitern, dem Bauhof und der Stadtgärtnerei, den Stadtwerken sowie den Mitarbeitern des Bellamar und nicht zuletzt der Freiwilligen Feuerwehr, „die immer einsatzbereit zum Wohle unserer Bevölkerung ausharrt“. Allen Mitbürgern galten die besten Wünsche für das bevorstehende Weihnachtsfest und den sich anschließenden Jahreswechsel sowie für 2023: „Die Hoffnung auf Frieden in Europa sollte man nie aufgeben.“