Uniklinik Heidelberg führt Online-Anmeldung für Besucher und ambulante Patienten ein

Heidelberg. Das Universitätsklinikum Heidelberg führt eine Online-Anmeldung für Besucher und ambulante Patienten ein. Zunächst gilt dies nach Mitteilung des Klinikums ab Mittwoch für das Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und Paraplegiologie. „In einer Testphase im Herbst 2020 haben wir uns von den Vorteilen einer Online-Anmeldung überzeugt", erklärte Prof. Dr. Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Heidelberg, am Montag. „Jetzt führen wir ein System ein, dass wir nach und nach auf alle Kliniken ausweiten möchten", so Autenrieth weiter.

Um Einlass in die Orthopädische Universitätsklinik zu erhalten, wird nun ein QR-Code benötigt, der online erstellt wird. Dieser ist digital auf dem Handy oder ausgedruckt auf Papier mitzubringen und wird an der Pforte gescannt. Wer keine Möglichkeit hat, sich einen QR-Code zu erstellen, kann dafür auch einen speziell eingerichteten Terminal in der Klinik nutzen.

Verkürzte Wartezeiten

Prof. Dr. Tobias Renkawitz, Sprecher des Zentrums für Orthopädie, Unfallchirurgie und Paraplegiologie, sieht klare Vorteile bei der Online-Anmeldung: „Unseren Patientinnen und Patienten aber auch Besuchern wird das umfangreiche Ausfüllen der Corona-Fragebögen vor Ort erspart. Dies verkürzt Wartezeiten in der Klinik."

Weitere Kliniken auf dem Campus im Neuenheimer Feld werden folgen und die Online-Anmeldung in den nächsten Wochen einführen, hieß es seitens der Uniklinik. Die zentral erfassten Daten sollen nach vier Wochen gemäß Corona-Verordnung automatisch gelöscht werden. Die Kliniken würden damit die Auflagen des Datenschutzes erfüllen und weniger Verwaltungsaufwand als mit den Papierbögen haben.

