Union-Uhr und tolles Collier locken als Hauptpreise

Die Weihnachtsverlosung vom Stadtmarketing und der Schwetzinger Zeitung geht in den Endspurt. Noch bis einschließlich Montag gibt es in den teilnehmenden Geschäften in der Schwetzinger Innenstadt die kleinen Holzlose mit den Gewinnnummern. Erkennen können Sie die teilnehmenden Geschäfte an einem großen beleuchteten stilisierten Holzweihnachtsbaum im Schaufenster oder vor der Tür. Für nur zwei Euro haben Sie dann die Chance, noch vor Weihnachten einen tollen Gewinn mit nach Hause zu nehmen. Denn schon am Dienstag, 21. Dezember, werden die Gewinner gezogen und am Mittwoch, 22. Dezember in der Schwetzinger Zeitung und unter www.sms-schwetzingen.de veröffentlicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dann können Sie gleich loslaufen und bis spätestens Ende Januar beim jeweiligen Geschäft unter Vorlage Ihrer Gewinnnummer den Preis abholen. Im Topf sind 200 Sachpreise in einem Verkaufswert von mehr als 18 000 Euro. Neben einer ganzen Reihe von Einkaufsgutscheinen für Bücher, Bekleidung, Möbel, Düfte, Schuhe und Schmuck gibt es eine ganze Reihe von Kurfürstenkarten zu gewinnen, die Ihnen dann die Qual der Wahl lassen, wo Sie einkaufen gehen wollen. Und natürlich gibt’s auch dieses Jahr tolle Hauptpreise. Die reichen von einem wertvollen Thonet Stuhl von S-Quadrat Konzepte im Wert von 490 Euro, über eine Heißluftballonfahrt der Stadtwerke im Wert von 500 Euro bis hin zu einem Bulls Mountainbike vom Fahrradhaus Fender im Wert von 500 Euro.

Einer der Top-Preise kommt einmal mehr von Carsten Kissner, der ja gerade den Deutschen Edelsteinpreis gewonnen hat. Er stellt ein Memoire-Unikatcollier zur Verfügung (Wert 1250 Euro). Dabei wurde ein Ehering aus Rotgold umgearbeitet und zusammen mit einem Madeira-Citrit, schwarzen Diamanten, weißen Brillanten und einer wunderschönen Kette entstand ein Halsschmuck großer Wertigkeit und Wärme. „Mir ist es wichtig, dass ein getragenes Schmuckstück eine völlig andere Nutzung bekommt und ganz neu zur Wirkung kommt“, sagt der Goldschmied mit seinem Geschäft in der Carl-Theodor-Straße.

Der absolute Hauptpreis ist diesmal aber was für Herren: Eine wunderbare Armbanduhr von Union Glashütte im Wert von 2250 Euro (unser Bild). Natürlich gesponsert vom Juwelier am Schloss.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2