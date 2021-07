Unter Wasser ist ihr Kopf frei

Durchhaltevermögen, Organisationstalent und Leidenschaft sind die drei Komponenten, die man mitbringen sollte, um an Unterwasser-Hockey Gefallen zu finden. Gerne hätte Dr. Sabina Hillebrandt (33), die in Köln lebt und in Schwetzingen aufgewachsen ist, am vergangenen Wochenende Werbung für die Sportart betrieben. Doch wegen der Hochwasser-Katastrophe wurde der Fernsehauftritt im ZDF abgesagt.

