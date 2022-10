Unterhaltung rund um die Stadtkirche in Schwetzingen

Schwetzingen. Drei Jahre nach der bisher letzten Ausgabe findet der Basar der evangelischen Kirchengemeinde endlich wieder statt – an diesem Wochenende am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Oktober. Los geht es mit dem Tanzfest „Herbstlicht“ am Samstagabend um 19 Uhr. Es sind noch einige wenige Plätze frei, die über die Homepage www.ekischwetzingen.de gebucht werden können.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst um 11 Uhr in der Stadtkirche. Danach verwöhnt das Küchenteam die Gäste mit einer reichen Auswahl an Speisen und Getränken. Und ab 13.15 Uhr startet das Programm. Außerdem stellt die Gemeinde gegen 16 Uhr ihr Fundraising-Projekt „Stadtkirche – Zentrum 32“ vor. Dahinter verbirgt sich die Vision, den Innenraum der Stadtkirche vollkommen neu zu gestalten – etwa durch ein modernes Licht- und Tonkonzept. Auch rund um die Kirche ist für Unterhaltung gesorgt.

Der Basar endet mit dem Schlusssegen gegen 17 Uhr. Kuchenspenden werden noch angenommen und können samstags und sonntags im Lutherhaus abgegeben werden. Zur Planung bitten die Organisatoren um Anmeldung unter der Adresse www.ekischwetzingen.de.