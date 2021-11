Unternehmensnachfolge im Sanitätshaus Schuh

Im Sanitätshaus Schuh in der Karlsruher Straße wird’s zum Jahreswechsel neue Gesichter geben. Das Ehepaar Corinna und Jan Kocher vom gleichnamigen Mannheimer Sanitätshaus übernehmen die Geschäftsführung und werden das erfolgreiche Gesundheitsunternehmen am Stammsitz Schwetzingen mit den Filialen in Hockenheim und Wiesloch fortführen.

Damit geht nach drei Generationen Familie Schuh eine hundertjährige Firmengeschichte zu Ende, um gleichzeitig eine neue mit der Familie Kocher zu beginnen. Geschäftsführer Hans Schuh sagt über diese große Veränderung: „Um eines gleich vorneweg zu nehmen und keine Spekulationen aufkommen zu lassen, ich erfreue mich bester Gesundheit, das Unternehmen ist trotz der letzten zwei schwierigen Jahre wirtschaftlich gesund, dieser Schritt ist schon längere Zeit in Planung und findet jetzt nur seine letzte Ausführung.“

Weiter sagt Hans Schuh: „Mir war immer bewusst, dass jede Zeit einmal endet und es wichtig ist, frühzeitig die Weichen für eine geordnete Geschäftsübergabe zu stellen. Natürlich hat der frühe Tod meines Vaters 1983 da auch eine Rolle gespielt und das hat mich sicherlich geprägt. Da war ich gerade 17 Jahre alt und genau zwei Wochen später begann ich in Karlsruhe meine Ausbildung zum Orthopädie-Techniker. Auch danach gab es leider zu viele Menschen in meinem nahen Umfeld, privat wie auch geschäftlich, die viel zu früh gegangen sind. Das hat mich sehr realistisch auf das Thema Lebenszeit blicken lassen. Nachdem meine Kinder ihre eigenen beruflichen Ziele gefunden hatten, war die Entscheidung für meinen weiteren persönlichen Lebensweg schnell gefallen.“

Ob es denn der richtige Zeitpunkt gerade jetzt in dieser schwierigen Coronazeit sei, das fragten wir Hans Schuh weiter: „Die Antwort darauf ist einfach. Es gibt nicht den einen richtigen Zeitpunkt. Keiner von uns kann in die Zukunft schauen, nur rückblickend sind solche Fragen seriös zu beantworten. Aber wir feiern dieses Jahr das hundertjährige Bestehen des Familienunternehmens Schuh, das früher in der Mannheimer Straße 4 unter der Geschäftsführung meiner Großeltern Otto und Elisabeth Schuh ansässig war, dann unter der Führung meiner Eltern Hans und Helma Schuh weitergeführt wurde und seit über 25 Jahren in der Karlsruher Straße 8 bis 10 unter meiner Geschäftsführung besteht. Wenn das nicht ein guter Zeitpunkt für eine neue Ära ist.“

Wichtig war Hans Schuh, dass der Umbau in der Karlsruher Straße noch in seiner Verantwortung abgewickelt werden konnte. Dazu kam nahezu zeitgleich die Pandemie. „Beides zusammen wollte ich einer neuen Geschäftsführung nicht zumuten. Von daher ist jetzt die richtige Zeit gekommen“, sagt der Geschäftsführer. Mit der Familie Kocher verbinde ihn schon lange ein freundschaftliches Verhältnis und mit Tochter Corinna und ihrem Mann Jan, die von Anfang an seine Wunschkandidaten waren, stünden zwei hochmotivierte und sehr kompetente junge Menschen zur Verfügung.

Die gleiche Philosophie

„Das hat meine Entscheidung relativ leicht gemacht. Denn auch in meiner Branche gibt es mittlerweile Investoren, die Sanitätshäuser aufkaufen und primär renditegesteuert führen. Das war für mich kein Modell und das wollte ich auch meinen Mitarbeitern nicht antun. Nur mit diesen tollen und engagierten Menschen an meiner Seite, die mich schon viele Jahre begleiten, war es überhaupt möglich, seit fast 30 Jahren so erfolgreich arbeiten zu können. Sie bilden das Herz des Unternehmens“, so Hans Schuh.

Umso erfreulicher und wichtiger sei es, dass Familie Kocher für dieselben Werte und Unternehmensphilosophien einstehe wie er. Das sei die Grundlage für eine erfolgreiche Fortführung des Sanitätshauses Schuh für die nächste, die vierte Generation. Abschließend sagt er noch: „Ausnahmslos alle Mitarbeiter werden übernommen und stehen weiterhin für die Kunden, Patienten, Pflegeeinrichtungen und Kliniken als Ansprechpartner zur Verfügung. Somit wird sich nach außen hin, inklusive der Firmenbezeichnung Sanitätshaus Hans Schuh, kaum etwas verändern.“ Der neuen Geschäftsführung mit der Familie Kocher wünsche er gutes Gelingen und einen erfolgreichen Start. Dem neuen Unruheständler noch viele aktive Stunden und beste Gesundheit bei seinem Unternehmungen mit der Familie. zg