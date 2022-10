Unterstützung für Kleiderstube

Die Schwetzinger Kleiderstube in der Friedrichsfelder Straße 2 (Ecke Friedrich-Ebert-Straße/Friedrichsfelder Straße) öffnete innerhalb der interkulturellen Woche für Interessierte ihre Tür.

Das Team der Kleiderstube war in großer Zahl vertreten und freute sich, dass trotz des regnerischen Wetters Interessierte vorbeikamen, um sich in den Räumen der Kleiderstube über deren Arbeit zu informieren. „Leider können wir aktuell an vereinzelten Tagen die Öffnungszeiten nicht sicherstellen, weswegen wir auf der Suche nach weiteren Helferinnen und Helfern sind“, berichtete dabei Jutta Richter von der Kleiderstube.

Interessierte, die helfen möchten, können sich per E-Mail (sachspenden@integrationskreis-schwetzingen.de) an die Kleiderstube wenden. Die Öffnungszeiten sind in der Regel Montag bis Freitag, 9.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch zusätzlich von 16 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9.30 bis 11.30 Uhr. Das Angebot der Kleiderstube richtet sich an Inhaberinnen und Inhaber des Schwetzinger Familienpasses, des Landesfamilienpasses sowie des „Appel & Ei“-Ausweises, heißt es in einer Mitteilung.

Die Kleiderstube erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und das Team möchte sich bei den vielen Spenderinnen und Spendern von Kleidungsstücken bedanken. Aufgrund der räumlichen Beschränkungen kann immer nur die jeweils saisonal passende Kleidung angenommen werden. zg