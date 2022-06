Unterwegs im verzauberten Garten

Verzaubert und wild, mit Tieren und Blumen präsentiert sich das Ferienprogramm im Schlossgarten Schwetzingen. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden zu drei Entdeckungsreisen ein: „Der verzauberte Garten“ ist an diesem Mittwoch, 8. Juni, um 14.30 Uhr Schauplatz der Rätselrallye. Die Geheimnisse der Schlossgarten-Bienen werden bei der besonderen Führung „Summ, summ, summ“ am Samstag, 11. Juni, um 14.30 Uhr gelüftet und am Mittwoch, 15. Juni, um 14.30 Uhr gibt es Rätselraten „Im wilden Garten“.

Zum Auftakt braucht der Kurfürst dringend Hilfe: Sein Garten wurde mit einem schrecklichen Fluch belegt. Bei der besonderen Führung „Im verzauberten Garten“ an diesem Mittwoch finden die kleinen und großen Gäste gemeinsam den richtigen Zauberspruch, der verhindert, dass alle Pflanzen verwelken und zu Staub zerfallen. Wer schafft es, die Rätsel zu lösen, die im Garten versteckt sind, und den kurfürstlichen Garten zu retten?

Eine telefonische Anmeldung ist unter 06221/65 88 80 erforderlich. Preis: 7 Euro pro Kind.

