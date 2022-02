Unwetter im Ansturm: Was bisher über den Sturm bekannt ist

Region. Es besteht in Kürze erhebliche Unwettergefahr - ab der Nacht zum Donnerstag wird es richtig brenzlig, heißt es in einer Pressemitteilung von WetterOnline. Es müsse mit umgestürzten Bäumen und Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden, selbst vereinzelte Tornados seien möglich.

Ab der Nacht auf den Donnerstag droht ein schwerer Sturm mit Gewittern und schweren Sturmböen über 100 Kilometer pro Stunde. Diesem Sturm mit dem Namen "Ylenia" wird Sturm "Zeynep" folgen, für den regionale Vorhersagen aufgrund der dynamischen Lage noch nicht möglich sind. Den aktuellen Stand erklärt Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline: „Ylenia ist bereits am Mittwoch deutlich zu spüren. Der Wind frischt im Tagesverlauf schon auf. So richtig brisant wird es dann in der Nacht zum Donnerstag."

Mit einer stürmischen Nacht sei der Spuk aber nicht vorbei: Am Donnerstag selbst sei es noch verbreitet mit Windspitzen von 70 bis 100 Kilometer pro Stunde sehr stürmisch und an der Nordsee drohe Sturmflutgefahr. Solche Windgeschwindigkeiten reichten aus, um Bäume umstürzen zu lassen. Zudem können größere Äste herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen. Auch Gegenstände und Dachziegel fliegen dabei leicht durch die Luft. Dementsprechend sollten zum Beispiel Baugerüste und Wälder gemieden werden. Ab Donnerstagnachmittag beginnt dann aus Südwesten eine Verschnaufpause und der Wind schläft ein, sodass es in der Nacht zum Freitag teils fast windstill ist. Das aber sei aber laut Goldhausen die Ruhe vor dem nächsten Sturm.

Am Freitag zieht nämlich bereits der nächste Sturm über das Land. Nachdem Sturm Ylenia durchs Land gesprintet ist, übergibt er das Staffelholz am Freitag Orkan Zeynep. Dieser Sturm kündigt sich nachmittags aus Westen an und wird kurz, aber heftig. Es bestehen so weit im Voraus immer noch Unsicherheiten hinsichtlich der Zugbahn.

